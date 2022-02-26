Дипломат раскрыл судьбу политика

Зарубежные СМИ обеспокоились будущим президента Украины Владимира Зеленского после его заявления на экстренном саммите ЕС о том, что его, вероятно, в последний раз видят живым. Вопрос о судьбе политика позже задали постпреду России при ЕС Владимиру Чижову.

Дипломат выразил надежду, что с Зеленским ничего не случится в ходе военной спецоперации. Украинский лидер нужен России живым. Впоследствии его планируют отдать под трибунал, заявил Чижов в разговоре с порталом Euractiv. Его слова приводит РИА Новости.

Слухи о том, что Зеленский сбежал с Украины, начали распространяться после заявления шведского премьера о том, что политик на саммите ЕС вещал из подвала либо бункера. Затем премьер Италии сообщил, что Зеленский не выходит на связь, хотя были запланированы переговоры. А спустя несколько часов СМИ распространили информацию о том, что из киевского аэропорта Жуляны вылетел неизвестный самолет.

Позже Зеленский объявился и заявил, что он в Киеве вместе с соратниками и защищает Украину. Видео появилось в его телеграм-канале.

Последние новости Украины и России на сегодня – в нашей онлайн-трансляции.