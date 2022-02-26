Зеленский нужен России живым: что ждет украинского президента

Зеленский нужен России живым: что ждет украинского президента
Владимир Зеленский. Фото: Dankihot / (dankihot.com)/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com/
Дипломат раскрыл судьбу политика

Зарубежные СМИ обеспокоились будущим президента Украины Владимира Зеленского после его заявления на экстренном саммите ЕС о том, что его, вероятно, в последний раз видят живым. Вопрос о судьбе политика позже задали постпреду России при ЕС Владимиру Чижову.

Дипломат выразил надежду, что с Зеленским ничего не случится в ходе военной спецоперации. Украинский лидер нужен России живым. Впоследствии его планируют отдать под трибунал, заявил Чижов в разговоре с порталом Euractiv. Его слова приводит РИА Новости.

Слухи о том, что Зеленский сбежал с Украины, начали распространяться после заявления шведского премьера о том, что политик на саммите ЕС вещал из подвала либо бункера. Затем премьер Италии сообщил, что Зеленский не выходит на связь, хотя были запланированы переговоры. А спустя несколько часов СМИ распространили информацию о том, что из киевского аэропорта Жуляны вылетел неизвестный самолет.

Позже Зеленский объявился и заявил, что он в Киеве вместе с соратниками и защищает Украину. Видео появилось в его телеграм-канале.

Последние новости Украины и России на сегодня – в нашей онлайн-трансляции.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
По теме

"Берите власть в свои руки": Путин обратился к украинцам

Президент обсудил с членами Совбеза ситуацию на Украине

Путин дал ответ на предложение Зеленского по переговорам

Украинский лидер ранее заговорил о нейтральном статусе Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей