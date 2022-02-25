Зеленский не выходит на связь

Зеленский не выходит на связь
Фото: Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Украинский президент пропал с радаров

Итальянский премьер Марио Драги сообщил, что глава Украины Владимир Зеленский не выходит на связь. По его словам, представители двух стран должны были созвониться полтора часа назад. Однако разговор так и не состоялся.

"...мы договорились провести телефонный разговор в 9.30 (11.30 мск), но разговор оказалось невозможно провести, Зеленский был более недоступен".

Что произошло с украинским президентом, пока неизвестно. Ранее в офисе Зеленского заявили, что он остается в Киеве. Также в СМИ 25 февраля появились сообщения, что глава Украины вышел на связь на саммите ЕС из подвала либо бункера. Об этом поведала шведский премьер.

От официального Киева пока не поступает новостей. Последняя публикация в телеграм-канале Зеленского была сделана два часа назад.

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Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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