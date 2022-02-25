Украинские военные сбили свой самолет

Российская армия не наносила ударов по Киеву. Пожар в жилом доме начался из-за действий украинских военных. Об этом РИА "Новости" сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 25 февраля.

Минувшей ночью в Киеве загорелся многоэтажный жилой дом. Перед этим в него попали обломки летательного аппарата. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко поспешил сообщить, что это силы ПВО ВСУ сбили "вражеский объект".

Но оказалось, служащие ВСУ ошиблись. Они атаковали над городом свой собственный истребитель Су-27, обломки которого упали на жилые дома и вызвали возгорание.

Об ошибке украинских военных сообщили также в эфире CNN.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал видеозаявление о том, что жители Киева подверглись бомбежкам. Свое обращение он записал, укрывшись в бункере. В то же время советник Офиса президента Незалежной ввел в заблуждение общественность по поводу ситуации на Чернобыльской АЭС.