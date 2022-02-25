Украинский летчик пришел в шок от неожиданной встречи с российским солдатом - видео

Украинский летчик пришел в шок от неожиданной встречи с российским солдатом - видео
Фото: MOD Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com
продолжениеЕвропа и США испугались войны с Россией
Мужчина неожиданно для себя сдался войскам РФ

Украинский летчик попал в неожиданную для себя ситуацию: мужчина ехал домой в Гостомель, слушая радио, где на фоне рассказывали про ситуацию в Донбассе. Как ни в чем ни бывало водитель остановился по требованию военного патруля, сообщив, что он – летчик с "Антонова".

Украинский летчик признался, что собирается проехать к дому – там у него живет сын. В ответ солдат сообщил, что передаст информацию – чтобы "его встретили" у входа. Когда военнослужащий отошел, чтобы передать необходимую информацию по рации, водитель сильно расстроился – оказалось, он разговаривал не с украинским военнослужащим, а с бойцом из армии РФ.

"Это москали.. Гостомель взят", – обреченно вздохнул водитель на видео.

В настоящее время между российской армией и ВСУ идут тяжелые бои у аэродрома в Гостомеле. По неофициальным данным, встретил летчика на дороге боец спецназа.

Тем временем в социальных сетях распространили ролик с капитуляцией украинских военнослужащих, которые добровольно решили сдаться силовикам Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующие кадры с фотографиями разместили в пресс-службе Народной милиции ДНР. На опубликованных кадрах видно, что отказавшиеся воевать военнослужащие ВСУ проходят медицинский осмотр и сдают тесты на коронавирусную инфекцию.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, вооруженным силам Украины крайне непросто восстановиться после спецоперации, проводимой российской стороной по демилитаризации страны и защите ЛДНР. Лишь за день точечные удары РФ разрушили управление войсками ВСУ, систему ПВО, аэродромы и авиацию со штабами связи и складами с боеприпасами.

"Утро" ведет трансляцию спецоперации на Украине.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров
По теме

Белый дом отказался отвечать на вопрос о спасении Зеленского

Пресс-секретарь увильнула от ответа

Турция отказала Зеленскому в просьбе закрыть для военных кораблей РФ проливы

Призыв президента Украины прокомментировали в турецком МИДе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей