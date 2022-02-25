Мужчина неожиданно для себя сдался войскам РФ

Украинский летчик попал в неожиданную для себя ситуацию: мужчина ехал домой в Гостомель, слушая радио, где на фоне рассказывали про ситуацию в Донбассе. Как ни в чем ни бывало водитель остановился по требованию военного патруля, сообщив, что он – летчик с "Антонова".

Украинский летчик признался, что собирается проехать к дому – там у него живет сын. В ответ солдат сообщил, что передаст информацию – чтобы "его встретили" у входа. Когда военнослужащий отошел, чтобы передать необходимую информацию по рации, водитель сильно расстроился – оказалось, он разговаривал не с украинским военнослужащим, а с бойцом из армии РФ.

"Это москали.. Гостомель взят", – обреченно вздохнул водитель на видео.

В настоящее время между российской армией и ВСУ идут тяжелые бои у аэродрома в Гостомеле. По неофициальным данным, встретил летчика на дороге боец спецназа.

Тем временем в социальных сетях распространили ролик с капитуляцией украинских военнослужащих, которые добровольно решили сдаться силовикам Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующие кадры с фотографиями разместили в пресс-службе Народной милиции ДНР. На опубликованных кадрах видно, что отказавшиеся воевать военнослужащие ВСУ проходят медицинский осмотр и сдают тесты на коронавирусную инфекцию.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, вооруженным силам Украины крайне непросто восстановиться после спецоперации, проводимой российской стороной по демилитаризации страны и защите ЛДНР. Лишь за день точечные удары РФ разрушили управление войсками ВСУ, систему ПВО, аэродромы и авиацию со штабами связи и складами с боеприпасами.

"Утро" ведет трансляцию спецоперации на Украине.