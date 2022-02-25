Брюссель и Вашингтон придерживаются политики невоенного сдерживания

Никто на Западе не хочет воевать с Россией. Об этом заявила министр обороны Франции Флоранс Парли в пятницу, 25 февраля.

По словам главы военного ведомства Пятой республики, основная задача сегодня – остановить боевые действия на востоке Украины.

"Ни в какой-либо европейской стране, ни у США нет желания вступать в войну с Россией. Все, чего мы хотим – как можно скорее положить конец этому ужасному вторжению",

– пояснила Парли в эфире немецкого радио RTL. Она напомнила, что Россия обладает ядерным оружием. Среди членов НАТО тоже есть ядерные державы. Это означает, что им нужно удержаться от обострения отношений, чтобы не создать угрозы ядерной войны.

Ранее в Германии провели соцопрос насчет возможного вмешательства НАТО в боевые действия на Украине против России. Подавляющее большинство немцев высказалось против такого развития событий. Более того, 59% опрошенных заявили, что решение Берлина не поставлять Киеву оружие было правильным. По мнению 66% респондентов, ФРГ придется вступить в войну, если атакованы будут страны-члены НАТО в Прибалтике.

Накануне Турция отказалась исполнить требование Украины по запрету использования Россией проливов Босфор и Дарданеллы.

В пятницу, 25 февраля, лидеры стран НАТО соберутся на виртуальный саммит, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Заседание запланировано на 17:00 мск.