Встреча пройдет в виртуальном формате

Лидеры Североатлантического альянса проведут в пятницу, 25 февраля, виртуальный саммит, предметом которого станет специальная операция российской армии в Донбассе.

Как отмечает источник, члены НАТО обговорят ситуацию на Украине. Также известно, что вечером, 24 февраля, ожидается внеочередная встреча лидеров Европейского союза. По ее итогам все члены должны согласовать очередные антироссийские санкционные меры в связи с ситуацией вокруг Украины.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в связи с недавними событиями в НАТО решили привести в действие план обороны – ожидается развертывание сил реагирования во всех странах, входящих в блок.