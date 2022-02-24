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Цель объявленной на Украине спецоперации – демилитаризация. О захвате страны или смене там власти речи не идет. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 24 февраля.
Он напомнил, что Запад в последнее время активно вооружал Украину, что создавало угрозу безопасности РФ. После спецоперации военный потенциал Киева будет "нейтрализован".
"Никто не говорит об оккупации",
– подчеркнул Песков. Он пояснил, что решение об окончании спецоперации, как и о ее начале, будет принимать непосредственно верховный главнокомандующий РФ президент Владимир Путин. А вот будущее Украины – вопрос, относящийся целиком и полностью к компетенции граждан Незалежной.
"Будущее Украины остается вопросом выбора народа страны",
– передает Общественная служба новостей.
Поясняя журналистам, что значит "денацификация" Украины, о которой ранее также заявил Путин, Песков пояснил, что "в идеале" было бы хорошо освободить эту страну от "пронацистски настроенных людей и идеологии". В Кремле убеждены, что россияне в подавляющем большинстве поддерживают решение властей провести спецоперацию на Украине с озвученными целями, так же как и большинство одобрили признание независимости ЛНР и ДНР, передает РИА "Новости".
Москва начала военную спецоперацию по демилитаризации Незалежной утром 24 февраля. Подробности – здесь.
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