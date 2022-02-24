Как страна будет развиваться после окончания боевых действий, решат ее граждане

Цель объявленной на Украине спецоперации – демилитаризация. О захвате страны или смене там власти речи не идет. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 24 февраля.

Он напомнил, что Запад в последнее время активно вооружал Украину, что создавало угрозу безопасности РФ. После спецоперации военный потенциал Киева будет "нейтрализован".

"Никто не говорит об оккупации",

– подчеркнул Песков. Он пояснил, что решение об окончании спецоперации, как и о ее начале, будет принимать непосредственно верховный главнокомандующий РФ президент Владимир Путин. А вот будущее Украины – вопрос, относящийся целиком и полностью к компетенции граждан Незалежной.

"Будущее Украины остается вопросом выбора народа страны",

– передает Общественная служба новостей.

Поясняя журналистам, что значит "денацификация" Украины, о которой ранее также заявил Путин, Песков пояснил, что "в идеале" было бы хорошо освободить эту страну от "пронацистски настроенных людей и идеологии". В Кремле убеждены, что россияне в подавляющем большинстве поддерживают решение властей провести спецоперацию на Украине с озвученными целями, так же как и большинство одобрили признание независимости ЛНР и ДНР, передает РИА "Новости".

Москва начала военную спецоперацию по демилитаризации Незалежной утром 24 февраля. Подробности – здесь.