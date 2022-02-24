Часть подразделений ВСУ готовы покинуть позиции по гуманитарному коридору

Гражданскому населению Украины, а также военнослужащим, которые откажутся от вооруженных действий, со стороны России, ЛНР и ДНР ничего не угрожает. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он сообщил о потерях со стороны ВСУ и предупредил, что дальнейшее сопротивление приведет к еще большим жертвам среди военных Украины. Однако те военнослужащие, кто сложит оружие, смогут сохранить жизнь, заверил Басурин. Он подчеркнул, что целью военной операции является уничтожение военной инфраструктуры Украины, а не гражданских населенных пунктов.

"Жители Украины, по вам никто стрелять не будет. Вы гражданские, вы не отвечаете за действия военных. Будут уничтожаться только те воинские подразделения, которые оказывают сопротивление. Тем, кто будет готов сдаться, будет спасена жизнь",

– подчеркнул Басурин.

По его словам, уже поступают обращения от украинских военных с просьбой организовать гуманитарный коридор, по которому они смогут покинуть позиции. Но есть и те, кто готов прятаться за спины мирных жителей. Так, есть данные, что боевые подразделения националистов "Азов" (запрещено в РФ) блокировали выезды из Мариуполя. Кроме того, на Украине воюет несколько сотен наемников, которым безразлична судьба мирных граждан.

Ранее сообщалось, что в Киеве возникла паника после включения сирены воздушной тревоги.

Последние новости о военной операции на Украине – в материале "Утра".