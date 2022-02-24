Решение приняли после объявления о военной операции на Донбассе

В школах и детских садах Белгорода, которые находятся недалеко от границы с Украиной, отменили занятия. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Другие учебные заведения пока продолжают свою работу в обычном режиме, пишет URA.RU. Режим чрезвычайной ситуации глава региона вводить не собирается. По его словам, режима повышенной готовности, который действует с 2020 года из-за коронавируса, достаточно.

Помимо Белгородской области, занятия также отменили в Брянской области и в некоторых городах республики Крым, а в Курской области учебные заведения перевели в дистанционный режим.

Такие решения принимаются в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе.