Путин призвал украинских военных сложить оружие

Президент РФ Владимир Путин объявил на Донбассе военную спецоперацию. Российский лидер уточнил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. "Утро" следит за событиями в режиме онлайн.

8:06 В Сети появляются кадры из Белгорода. Местные жители сообщили о нескольких взрывах. Снаряды, как пишет телеграм-канал SHOT, летят со стороны Украины. В результате одного из взрывов пострадал человек.

В соцсетях опубликовано видео, где видна воронка от снаряда.

8:00 Зарубежные СМИ сообщают о взрывах в Киеве. Вместе с тем кадры трансляцииNBC не подтверждают эту информацию.

7:51 В ряде городов на юге России аэропорты не будут работать до полуночи. Речь идет о Сочи, Анапе, Краснодаре и др.

7:50 Зеленский заявил, что поговорил с Байденом. Вашингтон, по его словам, готовит международную помощь.

7:45 Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение на территории всей страны. Видеообращение к народу опубликовано в его телеграм-канале.

7:42 Воздушное пространство Украины закрыто полностью.

7:40 Российские военные не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам. Об этом заявили в Минобороны РФ. Мирным жителям ничего не угрожает. Из строя ВС РФ выводят объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию.

7:36 Украинские СМИ пишут о высадке десанта РФ в Мариуполе и Одессе. По военным объектам, как утверждает "Интерфакс Украина", наносят ракетные удары.

7:35 США с союзниками анонсировали введение полномасштабных санкций против России 24 февраля.

7:34 Сообщается, что Россия закрыла для гражданских лайнеров небо у украинских границ. Все рейсы из ростовского аэропорта Платов отменены.

7:30 Украинские издания пишут, что в нескольких городах слышны взрывы. Среди них – Одесса и Харьков. СМИ Незалежной называют происходящее "вторжением".

7:29 СМИ сообщают, что жители украинской столицы покидают город. В Сети очевидцы публикуют кадры – из Киева уезжает большое число автомобилей.

7:27 На действия России отреагировали в США. Глава государства Джо Байден готовит обращение к американцам. Президент заявил, что Москва ответит за спецоперацию.

7:23 Цель спецоперации – защитить людей, которые подвергаются издевательствам Киева, объявила российская сторона.

"...мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей",

– заявил Путин в обращении к нации.