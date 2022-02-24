Россия проводит военную спецоперацию на Донбассе - LIVE

Россия проводит военную спецоперацию на Донбассе - LIVE
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Путин призвал украинских военных сложить оружие

Президент РФ Владимир Путин объявил на Донбассе военную спецоперацию. Российский лидер уточнил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. "Утро" следит за событиями в режиме онлайн.

8:06 В Сети появляются кадры из Белгорода. Местные жители сообщили о нескольких взрывах. Снаряды, как пишет телеграм-канал SHOT, летят со стороны Украины. В результате одного из взрывов пострадал человек.

В соцсетях опубликовано видео, где видна воронка от снаряда.

8:00 Зарубежные СМИ сообщают о взрывах в Киеве. Вместе с тем кадры трансляцииNBC не подтверждают эту информацию.

7:51 В ряде городов на юге России аэропорты не будут работать до полуночи. Речь идет о Сочи, Анапе, Краснодаре и др.

7:50 Зеленский заявил, что поговорил с Байденом. Вашингтон, по его словам, готовит международную помощь.

7:45 Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение на территории всей страны. Видеообращение к народу опубликовано в его телеграм-канале.

7:42 Воздушное пространство Украины закрыто полностью.

7:40 Российские военные не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам. Об этом заявили в Минобороны РФ. Мирным жителям ничего не угрожает. Из строя ВС РФ выводят объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию. 

7:36 Украинские СМИ пишут о высадке десанта РФ в Мариуполе и Одессе. По военным объектам, как утверждает "Интерфакс Украина", наносят ракетные удары.

7:35 США с союзниками анонсировали введение полномасштабных санкций против России 24 февраля.

7:34 Сообщается, что Россия закрыла для гражданских лайнеров небо у украинских границ. Все рейсы из ростовского аэропорта Платов отменены.

7:30 Украинские издания пишут, что в нескольких городах слышны взрывы. Среди них – Одесса и Харьков. СМИ Незалежной называют происходящее "вторжением".

7:29 СМИ сообщают, что жители украинской столицы покидают город. В Сети очевидцы публикуют кадры – из Киева уезжает большое число автомобилей.

7:27 На действия России отреагировали в США. Глава государства Джо Байден готовит обращение к американцам. Президент заявил, что Москва ответит за спецоперацию.

7:23 Цель спецоперации – защитить людей, которые подвергаются издевательствам Киева, объявила российская сторона.

"...мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей",

– заявил Путин в обращении к нации.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
По теме

В Европарламенте назвали следующую цель России после Донбасса

Борреля призвали наказать российские власти

Вучич поставил на место взбесившегося из-за России украинского посла

Дипломату пригрозили звонком Зеленскому

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей