Обвинят Россию: Украина задумала кровавый теракт по сценарию МН17

Обвинят Россию: Украина задумала кровавый теракт по сценарию МН17
Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/www.globallookpress.com
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Диверсия на Донбассе нужна, чтобы втянуть в войну нашу страну

Подлые планы Запада рассекретил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров. В своем телеграм-канале он предупредил, что с помощью украинских спецслужб планируется теракт на Донбассе, в котором потом обвинят Россию. Цель – втянуть нашу страну в войну.

Прозоров уточнил, что диверсия будет кровавой, с большим числом погибших. Экс-сотрудник СБУ предположил, что могут пустить под откос военный эшелон либо сбить самолет. В последнем случае все пойдет по сценарию MH17.

"...летом 2014 года был достаточно хорошо отработан механизм ", – заявил Прозоров.

Крушение малайзийского Боинга произошло в 2014 году. В авиакатастрофе на востоке Незалежной погибло почти 300 человек. Россию и ЛДНР назвали виновными в трагедии. Внятных доказательств до сих пор нет. Между тем доводы российской стороны о том, что крушение произошло по вине Украины, никто не желает принимать во внимание.

Ранее другой эксперт также заявил, что США заинтересованы в происшествии, подобном катастрофе малайзийского Боинга. Это позволит выставить Россию агрессором перед всем мировым сообществом.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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