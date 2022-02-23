Диверсия на Донбассе нужна, чтобы втянуть в войну нашу страну

Подлые планы Запада рассекретил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров. В своем телеграм-канале он предупредил, что с помощью украинских спецслужб планируется теракт на Донбассе, в котором потом обвинят Россию. Цель – втянуть нашу страну в войну.

Прозоров уточнил, что диверсия будет кровавой, с большим числом погибших. Экс-сотрудник СБУ предположил, что могут пустить под откос военный эшелон либо сбить самолет. В последнем случае все пойдет по сценарию MH17.

"...летом 2014 года был достаточно хорошо отработан механизм ", – заявил Прозоров.

Крушение малайзийского Боинга произошло в 2014 году. В авиакатастрофе на востоке Незалежной погибло почти 300 человек. Россию и ЛДНР назвали виновными в трагедии. Внятных доказательств до сих пор нет. Между тем доводы российской стороны о том, что крушение произошло по вине Украины, никто не желает принимать во внимание.

Ранее другой эксперт также заявил, что США заинтересованы в происшествии, подобном катастрофе малайзийского Боинга. Это позволит выставить Россию агрессором перед всем мировым сообществом.