Министра крайне не устроила формулировка в Кремле

Заявление российского лидера Владимира Путина о том, что миссия армии РФ на территории Донбасса станет сугубо миротворческой, неприемлемо. Соответствующее заявление сделала сегодня, 23 февраля, глава министерства иностранных дел Австралии Марис Пейн, выступая перед журналистами в ходе официального визита в Прагу.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, слова президента России – "непристойное извращение". Канберра не приемлет намерений Кремля ввести войска на территорию Донецкой и Луганской народной республик, суверенитет которых государство не признает.

Вместе с тем Пейн пригрозила Москве новыми санкциями, если российская сторона "продолжит обострять" ситуацию в Донбассе.

"Любые предположения о законных основаниях для действий России – чистая пропаганда и дезинформация. Утверждение президента Путина о том, что российские солдаты действуют в качестве миротворцев, действительно является непристойным извращением той благородной и жизненно важной роли, которую поколения миротворцев играли во всем мире", – заявила глава внешнеполитического ведомства для СМИ.

Ранее The Wall Street Journal сообщил о намерении Европейского союза ввести персонаольные ограничения в отношении министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Речь идет об ответе на признание суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а также развертывании военного контингента на их территориях. Персональные ограничения также коснутся остальных первых лиц государства: главы минэкономики, главы администрации президента России и остальных лиц.