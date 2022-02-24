Об этом заявили украинские военные

На востоке Украины сбили российский военный самолет. Об этом со ссылкой на заявление МО Украины пишет Reuters. Воздушное судно сбили ПВО.

Официального подтверждения пока нет.

Украинский генштаб в Фейсбуке сообщает, что на Донбассе в зоне боевых действий сбили пять российских самолетов и вертолет.

Между тем в российском Минобороны заявили, что данные о сбитом на Донбассе самолете РФ являются ошибочными.

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