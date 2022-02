Страны НАТО выработают консолидированный ответ на военную операцию России в Донбассе. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг утром в четверг, 24 февраля.

По словам Столтенберга, "Россия встала на путь агрессии, несмотря на неоднократные предупреждения", и создала "серьезную угрозу евроатлантической безопасности".

"Союзники по НАТО встретятся, чтобы обсудить последствия агрессивных действий России",

– сообщил Столтенберг в своем "Твиттере".

