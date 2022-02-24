В НАТО созвали экстренное совещание

В НАТО созвали экстренное совещание
Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Байден анонсировал обращение к американцам в связи с ситуацией на Украине

Страны НАТО выработают консолидированный ответ на военную операцию России в Донбассе. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг утром в четверг, 24 февраля.

По словам Столтенберга, "Россия встала на путь агрессии, несмотря на неоднократные предупреждения", и создала "серьезную угрозу евроатлантической безопасности".  

"Союзники по НАТО встретятся, чтобы обсудить последствия агрессивных действий России",

– сообщил Столтенберг в своем "Твиттере".

Пока, по данным агентства "Франс Пресс", заседание НАТО планируется на уровне послов, передает РИА "Новости".

В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден готовит обращение к американцам. Речь пойдет о мерах, которые примут союзники по НАТО, чтобы "сдержать любую агрессию против Североатлантического блока".

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции, цель которой – укрепить безопасность страны на фоне угрозы со стороны Украины. Полеты гражданских самолетов на юге РФ приостановлены.


Источник: Белый дом ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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