Наша армия нанесла мощный удар по противнику

Бойцы ВС РФ успешно атаковали объекты военных аэродромов Незалежной, а также эшелон со снарядами и вооружением украинских вояк. Такой важной информацией поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны.

В результате ударов были поражены пункты управления, склады с боевой техникой, хранилища "крылатых бойцов" и места скопления живой силы противника.

Сообщается, что наши бойцы нанесли удары по 153 районам, где были сосредоточены военная техника и подразделения всушников. Также были поражены предприятия военной промышленности, объекты управления и связи.

Эти действия стали ответом на атаки украинской армии, которая регулярно наносит удары по гражданским объектам в российских регионах. Напомним, в ночь на сегодня, 20 марта, вражеские войска совершили массированную атаку с применением беспилотников.

Примечательно, что атака произошла спустя несколько часов после телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Политики обсуждали пути мирного урегулирования конфликта, однако сразу после беседы Киев организовал новую волну ударов по территории России.