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Бойцы ВС РФ успешно атаковали объекты военных аэродромов Незалежной, а также эшелон со снарядами и вооружением украинских вояк. Такой важной информацией поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны.
В результате ударов были поражены пункты управления, склады с боевой техникой, хранилища "крылатых бойцов" и места скопления живой силы противника.
Сообщается, что наши бойцы нанесли удары по 153 районам, где были сосредоточены военная техника и подразделения всушников. Также были поражены предприятия военной промышленности, объекты управления и связи.
Эти действия стали ответом на атаки украинской армии, которая регулярно наносит удары по гражданским объектам в российских регионах. Напомним, в ночь на сегодня, 20 марта, вражеские войска совершили массированную атаку с применением беспилотников.
Примечательно, что атака произошла спустя несколько часов после телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Политики обсуждали пути мирного урегулирования конфликта, однако сразу после беседы Киев организовал новую волну ударов по территории России.
Ситуация на международной арене начала заметно меняться
Некоторые продолжают настаивать на эскалации ситуации