Армия России атаковала склады ВСУ под Одессой

Армия России разнесла логово ВСУ под Одессой
Фото: www.unsplash.com
Наши военные продолжают громить противника

Российская армия нанесла серию мощных ударов по складам украинского противника под Одессой. В уничтоженных пунктах враг хранил вооружение и припасы. Такой важной информацией поделился начальник николаевских подпольщиков Сергей Лебедев.

По его словам, один из ударов пришелся на территорию торгового порта в городе Белгород-Днестровский. Он заявил, что украинские вояки использовали это место для накопления техники и боеприпасов, которые были переданы западными странами.

Еще один удар был нанесен в районе логова противника в Ильичевске, который украинские власти переименовали в Черноморск. Кроме того, взрыв произошел на авиабазе под Полтавой. По словам осведомителя, это место использовали для ремонтных работ воздушной техники и заправки ракет.

Кроме того, серьезно пострадало предприятие в Кременчуге. Источник отметил, что удары были направлены на объекты, которые использовались для военных нужд.

Напомним, ранее стали известны подробности зверств украинских боевиков под Курском.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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