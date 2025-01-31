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Российская армия нанесла серию мощных ударов по складам украинского противника под Одессой. В уничтоженных пунктах враг хранил вооружение и припасы. Такой важной информацией поделился начальник николаевских подпольщиков Сергей Лебедев.
По его словам, один из ударов пришелся на территорию торгового порта в городе Белгород-Днестровский. Он заявил, что украинские вояки использовали это место для накопления техники и боеприпасов, которые были переданы западными странами.
Еще один удар был нанесен в районе логова противника в Ильичевске, который украинские власти переименовали в Черноморск. Кроме того, взрыв произошел на авиабазе под Полтавой. По словам осведомителя, это место использовали для ремонтных работ воздушной техники и заправки ракет.
Кроме того, серьезно пострадало предприятие в Кременчуге. Источник отметил, что удары были направлены на объекты, которые использовались для военных нужд.
Напомним, ранее стали известны подробности зверств украинских боевиков под Курском.
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