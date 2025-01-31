Преступления всушников поражают жестокостью

В Курской области, в селе Русское Поречное, произошло жестокое преступление. По данным Следственного комитета РФ, группа украинских военных совершила массовое убийство местных жителей. В результате их действий погибли 22 человека, среди которых были мужчины и женщины.

По информации следствия, жестокие преступления совершались с конца сентября по ноябрь 2024 года. Среди погибших 11 мужчин и 3 женщины. Отдельно сообщается об убийстве еще восьми женщин, над которыми надругались перед расправой. После убийств тела всех 22 жертв спрятали в подвалах жилых домов.

Один из участников массовой бойни мирных граждан, старший солдат Евгений Фабрисенко, был пленен в ходе боевых действий в Суджанском районе. На допросе он сообщил детали произошедшего. Также установлены его подельники, известные под позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник" и "Художник".

Следствие продолжает выяснять обстоятельства преступления и искать всех причастных к бесчеловечной расправе.

Напомним, ранее стало известно о нападении украинских боевиков на Брянскую область.