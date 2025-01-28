Российский генерал получил от Украины траурный венок

Его доставили курьеры прямо к дому военного

Генерал-майор Виталий Терехин получил неожиданный подарок – прямо к нему домой неизвестные принесли траурный венок. Оказалось, его послала Служба безопасности Украины, пригрозив таким образом военному покушением.

"Подарок" доставили двое мужчин. Они не имели понятия, на кого работают – задачу им поставили в профильном чате для подработок в одной из соцсетей. Заказчик попросил забрать предмет в указанном месте, а после передать его на место и уйти. О том, что получателем является командующий 150-й мотострелковой дивизии на СВО, им не сообщили.

Траурный венок обнаружили родственники Терехина, которые вызывали к дому сотрудников спецслужб. После детального исследования взрывного устройства в нем обнаружено не было. Сейчас курьеров разыскивают полицейские.

Как напоминают СМИ, генерал неоднократно служил в горячих точках. Он награден медалями "За отвагу", Жукова, Суворова и другими.

В середине декабря украинские спецслужбы совершили теракт возле дома генерала-лейтенанта Игоря Кириллова, в результате он и его помощник скончались. Покушение устроили с помощью СВУ, прикрепленного к самокату, который был припаркован рядом с подъездом. Его активировали удаленно, наблюдая за всем через видеокамеру в одном из автомобилей поблизости. При этом в Киеве причастность к случившемуся, закономерно, опровергли.