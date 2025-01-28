Российский генерал получил от Украины траурный венок

Российский генерал получил подарок с намеком от Украины
Фото: freepik.com
Его доставили курьеры прямо к дому военного

Генерал-майор Виталий Терехин получил неожиданный подарок – прямо к нему домой неизвестные принесли траурный венок. Оказалось, его послала Служба безопасности Украины, пригрозив таким образом военному покушением.

"Подарок" доставили двое мужчин. Они не имели понятия, на кого работают – задачу им поставили в профильном чате для подработок в одной из соцсетей. Заказчик попросил забрать предмет в указанном месте, а после передать его на место и уйти. О том, что получателем является командующий 150-й мотострелковой дивизии на СВО, им не сообщили.

Траурный венок обнаружили родственники Терехина, которые вызывали к дому сотрудников спецслужб. После детального исследования взрывного устройства в нем обнаружено не было. Сейчас курьеров разыскивают полицейские.

Как напоминают СМИ, генерал неоднократно служил в горячих точках. Он награден медалями "За отвагу", Жукова, Суворова и другими.

В середине декабря украинские спецслужбы совершили теракт возле дома генерала-лейтенанта Игоря Кириллова, в результате он и его помощник скончались. Покушение устроили с помощью СВУ, прикрепленного к самокату, который был припаркован рядом с подъездом. Его активировали удаленно, наблюдая за всем через видеокамеру в одном из автомобилей поблизости. При этом в Киеве причастность к случившемуся, закономерно, опровергли.

Источник: Mash

"Запутать Россию": слова Буданова* о крахе Украины объяснили тайным замыслом

Неизвестно, насколько правдивым было высказывание

"Это катастрофа": на Западе заявили о двойном ударе по ВСУ

Успехи российской армии нанесли поражение Украине

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей