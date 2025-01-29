Словацкому политику посоветовали посмотреть в зеркало

В ответ на заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо, что украинский президент наносит вред республике и по сути является ее врагом из-за действий по приостановке газового транзита, украинский МИД опубликовал новое сообщение, в котором нахамил политику.

В ведомстве утверждают, что Фицо своими высказываниями пытается как-то оправдать падение доверия со строны словацкого общества к власти – по словам дипломатов, в действительности народ протестует против пророссийского курса премьера. Сложившаяся кризисная ситуация и вынудила его искать врагов за границей.

МИД указал, что все заявления Фицо – это попытка перебросить ответственность за собственные провалы во внутренней политике на иностранные государства и лидеров.

"Советуем посмотреть не за границу, а в зеркало", – написали в сообщении.

В Киеве уверены, что именно из-за "российской пропаганды" политик перестал отличать черное и белое. Именно поэтому он оскорбляет президентов соседних стран.

Ранее Фицо заявлял, что готов заблокировать финансовую помощь Украине в Евросовете, если транзит российского газа не возобновится.