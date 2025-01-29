МИД Украины нахамил Фицо после слов о Зеленском

МИД Украины нахамил Фицо после слов о Зеленском
Фото: freepik.com
Словацкому политику посоветовали посмотреть в зеркало

В ответ на заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо, что украинский президент наносит вред республике и по сути является ее врагом из-за действий по приостановке газового транзита, украинский МИД опубликовал новое сообщение, в котором нахамил политику. 

В ведомстве утверждают, что Фицо своими высказываниями пытается как-то оправдать падение доверия со строны словацкого общества к власти – по словам дипломатов, в действительности народ протестует против пророссийского курса премьера. Сложившаяся кризисная ситуация и вынудила его искать врагов за границей.

МИД указал, что все заявления Фицо – это попытка перебросить ответственность за собственные провалы во внутренней политике на иностранные государства и лидеров.

"Советуем посмотреть не за границу, а в зеркало", – написали в сообщении.

В Киеве уверены, что именно из-за "российской пропаганды" политик перестал отличать черное и белое. Именно поэтому он оскорбляет президентов соседних стран.

Ранее Фицо заявлял, что готов заблокировать финансовую помощь Украине в Евросовете, если транзит российского газа не возобновится.

"Прогнила насквозь": на Западе раскрыли причину грандиозного скандала в Киеве

Незалежная продолжает удивлять международное сообщество

ЕС принял важное решение по присоединению Украины

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей