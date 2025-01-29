МИД Украины нахамил Фицо после слов о Зеленском

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В ответ на заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо, что украинский президент наносит вред республике и по сути является ее врагом из-за действий по приостановке газового транзита, украинский МИД опубликовал новое сообщение, в котором нахамил политику.
В ведомстве утверждают, что Фицо своими высказываниями пытается как-то оправдать падение доверия со строны словацкого общества к власти – по словам дипломатов, в действительности народ протестует против пророссийского курса премьера. Сложившаяся кризисная ситуация и вынудила его искать врагов за границей.
МИД указал, что все заявления Фицо – это попытка перебросить ответственность за собственные провалы во внутренней политике на иностранные государства и лидеров.
"Советуем посмотреть не за границу, а в зеркало", – написали в сообщении.
В Киеве уверены, что именно из-за "российской пропаганды" политик перестал отличать черное и белое. Именно поэтому он оскорбляет президентов соседних стран.
Ранее Фицо заявлял, что готов заблокировать финансовую помощь Украине в Евросовете, если транзит российского газа не возобновится.
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