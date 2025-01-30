Незалежные верховоды вполне могут пойти на крайние меры

В главном оборонном ведомстве нашей страны заявили, что единственным способом для киевского режима хотя бы временно замедлить ухудшение ситуации на фронте является снижение возраста мобилизации.



В профильном российском министерстве напомнили, что незалежные верховоды подготовили соответствующие поправки в действующие законы под давлением со стороны иностранных спонсоров.

При этом в ведомстве обратили особое внимание на то, что снижение минимального возраста отправки в ряды ВСУ с 25 до 18 лет позволит киевским командирам только лишь на несколько месяцев отсрочить тотальную потерю позиций в Донбассе и полный крах фронта.

Очевидно, что такие крайние меры демонстрируют тяжелое положение украинской армии и нехватку живой силы – большинство незалежных вояк давно погибли в "мясных штурмах".

К слову, ранее вскрылись планы НАТО на "Северную войну 2.0" против России.