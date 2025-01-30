ВСУ задержат обрушение фронта только снижением возраста мобилизации - МО РФ

Минобороны РФ назвало единственный для Киева способ задержать крах фронта
Картинка: сгенерировано ИИ
Незалежные верховоды вполне могут пойти на крайние меры

В главном оборонном ведомстве нашей страны заявили, что единственным способом для киевского режима хотя бы временно замедлить ухудшение ситуации на фронте является снижение возраста мобилизации. 

В профильном российском министерстве напомнили, что незалежные верховоды подготовили соответствующие поправки в действующие законы под давлением со стороны иностранных спонсоров.

При этом в ведомстве обратили особое внимание на то, что снижение минимального возраста отправки в ряды ВСУ с 25 до 18 лет позволит киевским командирам только лишь на несколько месяцев отсрочить тотальную потерю позиций в Донбассе и полный крах фронта. 

Очевидно, что такие крайние меры демонстрируют тяжелое положение украинской армии и нехватку живой силы – большинство незалежных вояк давно погибли в "мясных штурмах". 

К слову, ранее вскрылись планы НАТО на "Северную войну 2.0" против России.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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