Politico: ЕС решил ускорить процесс принятия Украины

ЕС принял важное решение по присоединению Украины
Фото: unsplash.com

Европейский союз готовится ускорить процесс вступления Украины в 2025 году. Ожидается, что скоро откроются два переговорных кластера, поскольку Киев "ускорил процесс реформ", заявила Шведский министр по делам Евросоюза Йессика Русенкранц.

Первый кластер намерены открыть уже в марте. В нем будут затрагиваться основополагающие пункты объединения, вроде верховенства закона. После их обсуждения будет открыта дверь для последующих переговоров в отношении других вопросов.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что хотел бы открыть пять или шесть переговорных кластеров по евроинтеграции в 2025 году. Ожидается, что всего сторонам предстоит открыть 35 кластеров по различным темам, чтобы приступить к процедуре оформления вступления в Евросоюз.

Как напоминают журналисты, статус кандидата в ЕС Украина получила после начала СВО в 2022 году. В середине 2024 года начался формальный процесс присоединения, однако он был заторможен из-за бездействия со стороны Киева по вопросу реформ.

Источник: Politico

В ВСУ сделали тяжелое признание из-за трагедии на фронте: "Затыкаем дыры"

Участи украинских вояк не позавидуешь

Мощный удар по Украине: взрывы в Киеве и области – последние новости

Многие объекты серьезно пострадали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей