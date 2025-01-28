Politico: ЕС решил ускорить процесс принятия Украины

Европейский союз готовится ускорить процесс вступления Украины в 2025 году. Ожидается, что скоро откроются два переговорных кластера, поскольку Киев "ускорил процесс реформ", заявила Шведский министр по делам Евросоюза Йессика Русенкранц.

Первый кластер намерены открыть уже в марте. В нем будут затрагиваться основополагающие пункты объединения, вроде верховенства закона. После их обсуждения будет открыта дверь для последующих переговоров в отношении других вопросов.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что хотел бы открыть пять или шесть переговорных кластеров по евроинтеграции в 2025 году. Ожидается, что всего сторонам предстоит открыть 35 кластеров по различным темам, чтобы приступить к процедуре оформления вступления в Евросоюз.

Как напоминают журналисты, статус кандидата в ЕС Украина получила после начала СВО в 2022 году. В середине 2024 года начался формальный процесс присоединения, однако он был заторможен из-за бездействия со стороны Киева по вопросу реформ.