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Европейский союз готовится ускорить процесс вступления Украины в 2025 году. Ожидается, что скоро откроются два переговорных кластера, поскольку Киев "ускорил процесс реформ", заявила Шведский министр по делам Евросоюза Йессика Русенкранц.
Первый кластер намерены открыть уже в марте. В нем будут затрагиваться основополагающие пункты объединения, вроде верховенства закона. После их обсуждения будет открыта дверь для последующих переговоров в отношении других вопросов.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что хотел бы открыть пять или шесть переговорных кластеров по евроинтеграции в 2025 году. Ожидается, что всего сторонам предстоит открыть 35 кластеров по различным темам, чтобы приступить к процедуре оформления вступления в Евросоюз.
Как напоминают журналисты, статус кандидата в ЕС Украина получила после начала СВО в 2022 году. В середине 2024 года начался формальный процесс присоединения, однако он был заторможен из-за бездействия со стороны Киева по вопросу реформ.
Участи украинских вояк не позавидуешь