Ситуация накаляется все сильнее

Многие здравомыслящие западные эксперты выражают серьезную обеспокоенность в связи с активной милитаризацией Скандинавии и Финляндии, которая создает все условия для переброски американских войск к рубежам нашей страны.

Так, известный норвежский профессор Гленн Дизен напомнил, что его родное государство уже согласилось разместить на своей территории минимум 12 баз американских вояк. Он отметил, что Финляндия и Швеция также идут по этому пути, фактически передавая часть своего суверенитета под контроль вашингтонской администрации.

Эксперт подчеркнул, что в регионе идет активное строительство инфраструктуры, главная задача которой – ускорить передвижение американских войск в случае необходимости. По его мнению, такие воинственные манипуляции превращают Скандинавию в потенциальную линию фронта, создавая основу для нового конфликта, который он назвал "Северной войной 2.0".

"Будет построена инфраструктура, чтобы быстрее перебросить американские войска к границам России", – пояснил аналитик.

Очевидно, что усиление военного присутствия западной коалиции в этом регионе неизбежно приведет к росту напряженности. Страны, добровольно отказываясь от военной нейтральности, становятся уязвимыми, поскольку их территории могут использоваться для развертывания военных операций против РФ. В сложившейся ситуации, как отмечает аналитик, государства Скандинавии и Финляндия превращаются в стратегический плацдарм США, что дорого может им обойтись.

К слову, ранее на Западе "раскрыли" неожиданный факт о российском лидере Владимире Путине.