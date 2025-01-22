Журналист Боуз назвал идиотизмом заявления НАТО об РФ

На Западе показали эволюцию идиотизма НАТО из-за Путина
Картинка: сгенерировано ИИ
В Европе прозвучало громкое высказывание

Ирландский журналист Чей Боуз выступил с критикой в адрес Североатлантического альянса, заявив, что риторика коалиции в отношении России с каждым годом становится все более абсурдной. В своем посте на просторах интернет-пространства он отметил, что высказывания западных чиновников последовательно меняются, но сохраняют общий характер паники и нелогичности.

Боуз перечислил распространенные утверждения, которые звучали от представителей НАТО в разные годы. В 2020 году они утверждали, что российский лидер Владимир Путин должен смириться с расширением западной военной коалиции, в 2021-м заявляли, что он не решится на "вторжение" на украинские земли.

В 2022 году риторика сместилась к утверждениям о провале российской операции, а в 2023 и 2024 годах начали говорить о "гибели" Путина и поражении российской армии. Журналист с иронией напомнил, что к 2025 году дискурс неожиданно дошел до заявлений о неизбежной угрозе со стороны России, которая "придет за Западом". Все это аналитик назвал "эволюцией идиотизма НАТО".

В последнее время растет количество разговоров о возможности прямого военного конфликта между Россией и НАТО. Между тем, в Кремле подчеркивали, что наша страна никому не угрожает, но оставляет за собой право реагировать на действия альянса, если те представляют угрозу ее интересам.

К слову, ранее Трамп сделал странное заявление о русском народе.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
По теме

Российские солдаты довели ВСУ до паники в Курской области

Противник не выдержал натиска ВС РФ

"Готовый состав": в Раде предъявили основания для ареста Зеленского

Политический деятель у многих набил оскомину

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей