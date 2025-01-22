В Европе прозвучало громкое высказывание

Ирландский журналист Чей Боуз выступил с критикой в адрес Североатлантического альянса, заявив, что риторика коалиции в отношении России с каждым годом становится все более абсурдной. В своем посте на просторах интернет-пространства он отметил, что высказывания западных чиновников последовательно меняются, но сохраняют общий характер паники и нелогичности.

Боуз перечислил распространенные утверждения, которые звучали от представителей НАТО в разные годы. В 2020 году они утверждали, что российский лидер Владимир Путин должен смириться с расширением западной военной коалиции, в 2021-м заявляли, что он не решится на "вторжение" на украинские земли.

В 2022 году риторика сместилась к утверждениям о провале российской операции, а в 2023 и 2024 годах начали говорить о "гибели" Путина и поражении российской армии. Журналист с иронией напомнил, что к 2025 году дискурс неожиданно дошел до заявлений о неизбежной угрозе со стороны России, которая "придет за Западом". Все это аналитик назвал "эволюцией идиотизма НАТО".

В последнее время растет количество разговоров о возможности прямого военного конфликта между Россией и НАТО. Между тем, в Кремле подчеркивали, что наша страна никому не угрожает, но оставляет за собой право реагировать на действия альянса, если те представляют угрозу ее интересам.

К слову, ранее Трамп сделал странное заявление о русском народе.