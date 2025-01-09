Поведение Вашингтона поражает

Ирландский журналист Чей Боуз выразил критику в адрес администрации американского лидера Джо Байдена и указал на грубую оплошность Белого дома, которая привела к потоку ненависти со стороны простых американцев.

В социальных сетях аналитик распек вашингтонскую администрацию за бездействие в жуткой ситуации с пожарами в Калифорнии на фоне продолжения финансирования киевского режима. В своем эмоциональном заявлении эксперт отметил, что такая политика демонстрирует равнодушие не только к американцам, но и к украинцам, для которых помощь США обернулась большими потерями.

"Его собственная страна буквально горит, в то время как он отправляет миллиарды диктатору. Это мерзость", – отрезал аналитик.

На данный момент в Калифорнии зарегистрировано четыре активных очага возгорания, которые уже привели к гибели пяти человек и многочисленным травмам у пострадавших.

Журналист подчеркнул, что США отвлекают ресурсы от своих внутренних проблем, предпочитая финансировать зарубежные конфликты. Такая бесчеловечная политика вызывает недоумение и недовольство среди американцев и на международной арене.

К слову, ранее в США сделали болезненное признание о России.