Боуз упрекнул Байдена за отправку денег Киеву на фоне пожаров в США

"Это мерзость": на Западе обозначили грубую оплошность Белого дома
Картинка: сгенерировано ИИ
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Поведение Вашингтона поражает

Ирландский журналист Чей Боуз выразил критику в адрес администрации американского лидера Джо Байдена и указал на грубую оплошность Белого дома, которая привела к потоку ненависти со стороны простых американцев.

В социальных сетях аналитик распек вашингтонскую администрацию за бездействие в жуткой ситуации с пожарами в Калифорнии на фоне продолжения финансирования киевского режима. В своем эмоциональном заявлении эксперт отметил, что такая политика демонстрирует равнодушие не только к американцам, но и к украинцам, для которых помощь США обернулась большими потерями.

"Его собственная страна буквально горит, в то время как он отправляет миллиарды диктатору. Это мерзость", – отрезал аналитик.

На данный момент в Калифорнии зарегистрировано четыре активных очага возгорания, которые уже привели к гибели пяти человек и многочисленным травмам у пострадавших.

Журналист подчеркнул, что США отвлекают ресурсы от своих внутренних проблем, предпочитая финансировать зарубежные конфликты. Такая бесчеловечная политика вызывает недоумение и недовольство среди американцев и на международной арене.

К слову, ранее в США сделали болезненное признание о России.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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