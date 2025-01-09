Женщины опасаются действия властей

Украинские беженки начали массово покидать датское королевство и возвращаться в родную страну из-за страха, что местные социальные службы могут отобрать у них детей. Организация Bevar Ukraine сообщила, что известно минимум о шести таких случаях. Женщины были жутко перепуганы, что их дети будут воспитываться вне семьи, и решили вернуться в Незалежную, чтобы избежать этой угрозы.

Одной из ключевых причин бегства стала сложность коммуникации с местными власть имущими. Сообщается, что в ряде случаев датские соцслужбы для общения с украинскими матерями использовали онлайн-переводчики, что только усугубляло недопонимание.

Представители социальной организации отметили, что матери в ряде случаев не могли понять причины недружественных действий властей. Многие перепуганные украинки, видя риск потери детей, приняли решение уехать из страны. По словам представителей организации, отсутствие четкого взаимодействия между семьями и соцслужбами усиливает напряженность, что приводит к таким крайним мерам.

К слову, недавно украинская журналистка раскрыла неудобную правду о главе киевского режима Владимире Зеленском.