Украинки сбегают из Дании домой из-з страха, что у них отберут детей - DR

Жутко перепуганные украинки начали массово бежать из Дании на родину
Фото: www.unsplash.com
Женщины опасаются действия властей

Украинские беженки начали массово покидать датское королевство и возвращаться в родную страну из-за страха, что местные социальные службы могут отобрать у них детей. Организация Bevar Ukraine сообщила, что известно минимум о шести таких случаях. Женщины были жутко перепуганы, что их дети будут воспитываться вне семьи, и решили вернуться в Незалежную, чтобы избежать этой угрозы.

Одной из ключевых причин бегства стала сложность коммуникации с местными власть имущими. Сообщается, что в ряде случаев датские соцслужбы для общения с украинскими матерями использовали онлайн-переводчики, что только усугубляло недопонимание.

Представители социальной организации отметили, что матери в ряде случаев не могли понять причины недружественных действий властей. Многие перепуганные украинки, видя риск потери детей, приняли решение уехать из страны. По словам представителей организации, отсутствие четкого взаимодействия между семьями и соцслужбами усиливает напряженность, что приводит к таким крайним мерам.

К слову, недавно украинская журналистка раскрыла неудобную правду о главе киевского режима Владимире Зеленском.

Источник: Телерадиокомпания DR ✓ Надежный источник
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