Журналистка Панченко уличила Зеленского в ненависти к Трампу

Украинская журналистка раскрыла неудобную правду о Зеленском
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Незалежный верховод зря пытается врать

Украинская журналистка Диана Панченко вывела незалежного лидера Владимира Зеленского на чистую воду. Она раскрыла неудобную правду о его истинных мотивах. Так, аналитик поделилась своим экспертным мнением о взаимоотношениях украинского верховода и его окружения с избранным американским лидером Дональдом Трампом.

Она подчеркнула, что Зеленский и его команда на самом деле испытывают глубокую неприязнь к Трампу из-за различий в подходах и целях. Глава страны скрывает свои настоящие чувства и стремится наладить контакт с Трампом, несмотря на внутреннюю ненависть. Основной страх Зеленского заключается в возможном завершении военного конфликта, чего пообещал добиться Трамп. Украинка отмечает, что окончание боевых действий приведет к пересмотру помощи, предоставленной Украине Западом, что поставит под угрозу финансовые и политические интересы Зеленского.

Панченко констатировала, что глава страны в большей степени заинтересован в личной выгоде – деньгах и славе, на интересы украинцев ему плевать. При этом сами жители Незалежной мечтают лишь о том, чтобы военные действия поскорее закончились, никто не хочет умирать во славу киевского режима.

К слову, ранее в Раде раскрыли коварные планы Евросоюза на украинцев.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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