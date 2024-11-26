WP: Россия была готова нанести ядерный удар по Украине в 2022 году

Американский лидер долго опасался прямого противостояния с Москвой

Источники в американской разведке заявили, что Кремль рассматривал возможность нанесения ядерного удара по украинским войскам осенью 2022 года, когда ВС РФ начали терять позиции в зоне СВО. Именно из-за этих данных американский президент Джо Байден долго отказывался разрешать Украине атаковать российские территории с помощью ATACMS, опасаясь серьезной эскалации, сообщает The Washington Post.

Два года назад в Вашингтоне решили ограничиться предупреждением, что если Москва не прекратит наносить удары по гражданским объектам, то они поставят Киеву дальнобойные ракеты. После этого Байден долго отказывался выносить положительный вердикт по передаче вооружения, поскольку полагал, что это может в будущем втянуть США в ядерный конфликт с Россией.

Уговаривать американского президента пытался Энтони Блинкен, который более радикален в вопросах предоставления помощи для Украины.

"Чиновники Госдепартамента иногда говорили, что уверены в том, что угрозы Путина – это блеф. Они утверждают, что разведывательное сообщество склонно поднимать тревогу о тяжелых последствиях, если Украина получит больше помощи, но затем, когда помощь действительно была предоставлена, эти сценарии не материализовались", – указано в статье.

При этом, несмотря на решение Байдена перед уходом, многие официальные лица США признают, что снятие ограничений с ATACMS не исправит положение Украины. Поэтому более вероятно, в ближайшее время Киеву придется приступить к переговорам с Москвой и лишиться части своих территорий ради урегулирования конфликта.

Ранее во Франции вызвали возмущение разговоры о возможной отправке западных войск на Украину.