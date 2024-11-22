Daily Mail: запуск российской МБР вызвал ужас в Британии

Угроза Путина вызвала ужас в Британии: "Находимся на грани ядерной войны"
Фото: unsplash.com
В стране опасаются, что не смогут перехватить российскую ракету

Первый запуск российской межконтинентальной баллистической ракеты по Украине вызвал настоящий ужас в Великобритании. Обозреватель Daily Mail Стивен Гловер заявил, что новость о случившемся "заставила его кровь стыть в жилах". Он опасается, что Россия может применить ядерное оружие в ближайшие месяцы.

"Я в ужасе от того, что мы находимся на грани ядерной войны", – заявил журналист.

По его словам, решение Джо Байдена о дальнобойных ударах и противопехотных минах стало серьезной эскалацией. За ним последовал и Лондон, разрешивший использовать свои Storm Shadow для атаки на российские территории. Подобное решение правительства вызвало у эксперта большое чувство тревоги.

"Угрожать ядерным возмездием, как это сделал Путин, бессовестно. Но Кремль, несомненно, имеет основания полагать, что западная угроза России возросла. Мы все в меньшей безопасности, чем были в это же время на прошлой неделе", – пишет он.

Гловер утверждает, что в странах, которые находятся ближе к России, миллионы граждан получают правительственные советы по поводу действий в случае войны. Британские власти ведут себя более спокойно, уверяя, что вероятность задействования российского ядерного оружия в конфликте на Украине практически равна нулю. Однако он не понимает, как в этом можно быть настолько уверенными.

Аналитик допускает, что если эскалация будет продолжаться, то это обязательно побудит Путина нажать на ядерную кнопку – против Украины или другого государства. И если в сторону Британии полетит такая ракета, то армия страны вряд ли будет в состоянии ее перехватить, подытожил он.

Ранее во время обращения к россиянам Владимир Путин отметил, что Россия имеет право мощнейшие вооружения против военных объектов в государствах, которые выдают Украине разрешение бить своими снарядами по российской территории.

Источник: Daily Mail
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