Захарова: появление войск НАТО на Украине приведет к катастрофе

США и ЕС рассказали, к каким последствиям приведет одно неправильное решение

На Западе все сильней звучат разговоры о возможной отправке войс НАТО на Украину. Обсуждение возобновилось после решения Джо Байдена разрешить ВСУ наносить удары дальнобойными снарядами по России. В частности, с призывом снять еще одно ограничение по солдатам альянса призвала Эстония, а бывший британский премьер Джонсон заявил, что отправка западных военных на Украину "неизбежна".

Однако в России предупреждают, что подобный шаг со стороны Запада приведет к катастрофическим последствиям для всего мира и будет означать официальное вступление НАТО в войну против России. Такое заявление сделала представитель российского МИД Мария Захарова.

"Мы об этом уже неоднократно им говорили, ведь это приведет к катастрофическим последствиям не только для Европы, но и для всего мира", – сказала она.

В Эстонии, в свою очередь, полагают, что отправка войск альянса на Украину должна быть осуществлена после мирного соглашения с Россией. По словам главы МИД республики Маргуса Цахна, это поможет "сдержать дальнейшую российскую агрессию".

Ранее в НАТО назвали условие, при котором "вышвырнули" бы ВС РФ из Украины.