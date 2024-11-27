Незалежным стоит насторожиться

Депутат Верховной рады Александр Дубинский раскрыл страшные планы европейцев на граждан Украины. Парламентарий находится под следствием, он обвинен в госизмене киевскому режиму, однако это не мешает ему жестко высказываться о происходящем в родной стране. На этот раз он сделал скандальное заявление о том, что европейские государства используют украинских граждан для собственных демографических целей. По его словам, еврообъединению не нужны украинские мужчины, а основной интерес Запада сосредоточен на фертильных женщинах и детях.

Аналитик уверен, что украинок и детей рассматривают как трудовые и демографические ресурсы, способные восполнить недостаток рабочей силы и населения в ЕС. При этом он заявил, что мужчины не востребованы в таких объемах, так как будут мешать процессу ассимиляции и создания семей в Европе.

"ЕС нужны фертильные украинские женщины и дети. Белый, хороший товар на их черном рынке труда и демографии", – жестко подчеркнул политик.

По его версии, после завершения вооруженного конфликта украинским мужчинам не позволят массово въезжать на территорию стран Евросоюза, так как это невыгодно для западных государств. Он утверждает, что подобная стратегия направлена на использование людей в интересах европейской экономики и социальной системы.

В условиях затяжного конфликта и массовой миграции украинцев тема демографической политики Евросоюза остается одной из острых и дискуссионных.

Напомним, ранее под Курском были разгромлены боевики в форме НАТО.