Военных в форме НАТО уничтожили под Курском

Боевиков в форме НАТО разгромили под Курском
Картинка: сгенерировано ИИ
В регионе продолжаются ожесточенные бои

В лесной зоне к северо-востоку от многострадальной Суджи в Курской области разведка спецназа "Ахмат" засекла и разгромила группировку военнослужащих в форме НАТО. Такой любопытной информацией поделился оператор БПЛА с позывным "Элджей".

По его словам, при корректировке дрона был выявлен блиндаж, в котором засели боевики. Оператор FPV-дрона нанес точечный удар, ликвидировав укрытие. Напарник оператора подтвердил, что в этом районе ранее неоднократно фиксировалось движение людей в военной форме, соответствующей стандартам НАТО.

Данный инцидент подчеркивает высокий уровень подготовки и слаженности подразделений спецназа "Ахмат", активно применяющих современные технологии разведки и ударных дронов для выявления и нейтрализации угроз.

Ситуация в приграничных районах Курской области продолжает оставаться напряженной. Под Курском идут ожесточенные бои, наша армия очищает русские земли от противника.

К слову, ранее в Германии выступили с отчаянным требованием по Украине.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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