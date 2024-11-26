Западные СМИ указали на подозрительную деталь в видео с Путиным

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Западные СМИ придумали новую теорию заговора, касающуюся Владимира Путина. По их версии, последнее видео с российским лидером, на котором он рассказывает о запуске "Орешника", является смонтированным.
Журналисты обратили внимание, что в течение почти восьми минут, что говорит президент, его руки остаются на столе практически неподвижными – лишь пару раз можно заметить ерзание пальцев. При этом они указали, что глава России активно двигал ногами, если обращать внимание на спинку стула, который находился сзади.
"Это наводит на мысль о том, что клип был смонтирован, чтобы скрыть признаки ухудшения его здоровья", – выдали они крайне "логическое" заключение.
Некоторые и вовсе выразили мысль, что руки не принадлежат Владимиру Путину, а были намеренно подставлены в видео. Другие заявили, что губы и издаваемый звук из уст президента не совпадали, а галстук казался размытым.
Западные СМИ уверены, что глава России может испытывать серьезные проблемы со здоровьем, из-за чего Кремлю пришлось использовать технологию дипфейк для записи его обращения к россиянам. Среди прочих истеричных теорий заговора они перечисляют сердечный приступ, рак и деменцию, которые вынуждают лидера часто наведываться в больницу.
Ранее в Кремле рассказывали, что Владимир Путин регулярно бывает в ЦКБ, но это не связано с какими-то проблемами с его здоровьем. Президент выполняет все необходимые обследования, чтобы поддерживать хорошее состояние организма.
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