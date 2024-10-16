Песков рассказал о здоровье Путина после новостей о визите лидера в клинику

В этом году лидеру исполнилось 72 года

Владимир Путин сообщил, что проходит обследование в Центральной клинической больнице. Такое заявление президент сделал в рамках совещания с членами правительства. Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, почему главе государства потребовалась помощь медиков.

Чиновник раскрыл подробности состояния здоровья Путина, указав, что у него нет никаких серьезных проблем. В ЦКБ он бывает регулярно, чтобы проходить все необходимые обследования и поддерживать хорошее состояние организма.

"Имеются в виду обычные диспансеризации", – пояснил представитель Кремля.

Заявление о посещении больницы Путин сделал, разговаривая с членами правительства о необходимости пройти вакцинацию в разгар эпидемии гриппа. По его словам, врачи ЦКБ советуют проходить ее с помощью отечественного препарата.

Известно, что Центральная клиническая больница входит в состав Управления делами президента РФ.

В середине 2022 года западная и украинская пресса распространяли слухи о нездоровье российского лидера. По заявлениям источников и разведки, у Владимира Путина якобы имеется серьезный недуг. Сергей Лавров называл всех распространителей подобной информации "невменяемыми" и отмечал, что они являются фейком. С тех пор никаких признаков наличия у главы государства серьезной болезни так замечено и не было.