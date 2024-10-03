Песков: участник СВО может стать главой России

Правила к кандидатам прописаны в Конституции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами ответил на вопрос, может ли в перспективе участник СВО стать главой государства. Об этом у него поинтересовались после назначения Артем Жоги полпредом на Урале по программе "Время героев".

Ранее в Кремле официально сообщили о новой должности спикера парламента ДНР. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, который также провел встречу с участником СВО и дал ему напутствия на новом посту.

Песков отметил, что любой кандидат на должность президента страны в перспективе должен обладать определенными характеристиками, которые закреплены в Конституции РФ. Поэтому и выпускники "Время героев" вполне смогут занять пост главы России в будущем.

"У нас в конституции четко прописано, кто может возглавить государство", – отметил он.

При этом пресс-секретарь указал, что назначение участников программы на государственные должности – процесс небыстрый, поскольку в нем нет "компанейщины". Отбор кандидатов носит рациональный характер, где смотрят на их уровень квалификации и подготовки.

Ранее в Кремле ответили на слова Зеленского о прекращении конфликта между странами.