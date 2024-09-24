Кремль ответил на слова Зеленского о прекращении конфликта

Москва выдвинула свое главное условие

В Кремле отреагировали на очередное заявление Владимира Зеленского о скором окончании конфликта. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков напомнил, на каких условиях это станет возможным.

Ранее украинский президент сказал, что завершение противостояния гораздо ближе, чем многим кажется. До этого он уверял, что окончить все можно до конца 2024 года благодаря особому плану, который разрабатывает его администрация. Его он также хотел презентовать России во время следующего "мирного" саммита", на участие в котором российская сторона согласия не дала.

Песков в ответ на новое высказывание Зеленского отметил, что любая война обязательно заканчивается миром.

"Но для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей", – говорит он.

Москва ранее отмечала, что после захода ВСУ в Курскую область речи о возможных переговорах с Киевом не может быть, пока украинские войска не будут вытеснены с региона. При этом операция под Курсом входит в "мирный" план Зеленского – украинский президент уверен, что для начала переговорного процесса область нужно удерживать как можно дольше.