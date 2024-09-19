Главу предупредили о тяжелых последствиях

Украинские войска попали в крайне неблагоприятную ситуацию на фронте. И на этом фоне президенту страны Владимиру Зеленскому предстоит столкнутся с большими проблемами, считает отставной американский полковник Лоуренс Уилкерсон.

"В эту минуту Украина потерпела поражение, ситуация настолько плоха, что Зеленский находится в серьезной опасности", – говорит он.

Уилкерсон уверен, что у главы Украины в текущих условиях есть только два варианта для спасения: это подать в отставку или сбежать из страны. Если он этого не сделает, то ему может грозить расправа со стороны украинцев, которые захотят провести выборы, отменить военное положение и наконец завершить конфронтацию с Россией.

Российская сторона утверждает, что не признает полномочий Зеленского как президента Украины. В Москве напоминают, что их срок истек 20 мая, и выборы нового лидера проведены так и не были. Законной властью в стране Владимир Путин называл только Верхновную Раду и ее председателя.

Ранее эксперт указывал, что в случае перемирия между странами Зеленского могут свергнуть, если он вскоре не проведет законные президентские выборы.