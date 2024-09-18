СМИ сообщили о желании Кулебы стать послом в Лондоне

Вышвырнутый с поста Кулеба обиделся на Зеленского из-за одно решения
Дмитрий Кулеба. Фото: Saeima / wikimedia.org
Бывший министр был недоволен решением президента

Уволенный с поста главы украинского МИД Дмитрий Кулеба надеялся, что после отставки получит должность посла в Великобритании. Однако это место отдали бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному, что вызвало обиду у дипломата на офис Зеленского. Об этом сообщают украинские СМИ.

Журналисты утверждают, что вопрос о работе Кулебы во внешнеполитическом ведомстве был решенным последние пару месяцев – фактически чиновник там уже не работал. Когда он узнал о назначении Залужного, то это стало для него ударом.

"Дима воспринял это как недружественный шаг", – рассказал источник.

Сообщается, что поводом для увольнения дипломата стали его заявления во время визита в Польшу. Власти республики заявили, что Украине не место в ЕС до тех пор, пока официальные лица страны не хотят признавать трагедию Волынской резни и отказываются отдавать тела погибших.

После обиды на офис Зеленского Дмитрий Кулеба не стал соглашаться на должность посла в Брюсселе, где также работает представительство страны при ЕС и НАТО.

Официально ни Кулеба, ни Зеленский не комментировали причины отставки министра. Его убрали с поста во время массовых перестановок в правительстве в начале сентября.

Источник: ТАСС
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