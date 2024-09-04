Финский аналитик Малинен заявил о приближении переломного момента на Украине

"Крысы бегут": описано будущее Украины на фоне катастрофы в правительстве
Картинка: сгенерировано ИИ
Осень обещает принести сюрпризы

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен эмоционально отреагировал на катастрофу в украинском правительстве. Высокопоставленные незалежные один за другим покидают министерские кресла. Финский аналитик не стал стесняться в выражениях и красочно описал будущее Украины на фоне происходящего.

Профессор подчеркнул, что глобальные перестановки в кабинете министров являются очень важным сигналом. Опытный аналитик выразил мнение, что политическая ситуация в стране приближается к переломному моменту.

"Крысы бегут с тонущего корабля. Будьте готовы", – заявил специалист.

Эти слова вызвали широкий резонанс в экспертных кругах и среди пользователей социальных сетей. Очевидно, что уход высокопоставленных лиц с должностей может свидетельствовать о надвигающемся кризисе. Украинцам неоднозначно намекнули на необходимость подготовки к потенциальным последствиям этих политических событий.

Перестановки в украинском правительстве стали одной из ключевых тем последних дней. В отставку собрались глава украинского Минюста Денис Малюська, министр охраны окружающей среды Руслан Стрелец, руководитель главного промышленного ведомства страны Александр Камышин. О таком же решении объявил и шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба.

К слову, ранее Латвия выдвинула радикальное предложение по России.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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