Украинцы тщательно подошли к вопросу

Пленный разведчик украинской армии Михаил Шкода, который участвовал в нападении под Курском, рассказал о планах незалежных вояк по проведению этой операции и прорыву на российские земли. Вероломная авантюра противника стоила ему огромных потерь в живой силе и технике, бои продолжаются.



По словам схваченного украинского шпиона, всушники намеревались продвинуться на бронетехнике как можно дальше вглубь наших земель, при этом избегая прямых боестолкновений. Шкода подчеркнул, что основной целью было быстрое продвижение, а не затяжные бои.

Наступление, как сообщил пленный, должно было развиваться в направлении Курска. Операция планировалась на фронте шириной 20-30 километров, и в ней должны были участвовать четыре бригады войск армии Незалежной. Разработанный киевскими военными командирами план предусматривал стремительное продвижение без значительного сопротивления со стороны российских войск.

"Ваша цель – быстро прорваться, чем дальше заедете, тем лучше, а те силы уже за вами должны подтянуться, как основной кулак", – раскрыл детали приказа командиров украинец.

Как известно, план противника не увенчался успехом, и многие разведчики и простые вояки оказались в плену, что позволило российским военным получить важные данные о подготовке и целях этого наступления.

К слову, ранее на Западе были шокированы провалом ВСУ.