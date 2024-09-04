Медведев рассказал об ответе России на поставку дальнобойных снарядов Украине

Москва может устроить тотальную чистку

Россия организует санитарный кордон до Польши, если Украина захочет получить дальнобойные снаряды. Такое заявление сделал Дмитрий Медведев на встрече с журналистами.

"Этот санитарный пояс должен простираться на всю глубину, ну а как иначе-то?" – сказал зампред Совета безопасности РФ.

Ранее стало известно, что США подумывают передать Украине дальнобойные раккеты JASSM, хотя ранее от этого отказывались. Предположительно, они могут войти в новый пакет военной помощи Киеву осенью. Американские ракеты смогут достичь российских территорий, поскольку их дальность составляет более 300 км. Запускать снаряды можно с истребителей F-16.

В Латвии считают, что НАТО должно предоставить ВСУ необходимое дальнобойное оружие, а также снять все существующие ограничения ударов по территории России. Там утверждают, что только так страна сможет обеспечить свою защиту.