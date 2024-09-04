Медведев рассказал об ответе России на поставку дальнобойных снарядов Украине

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Россия организует санитарный кордон до Польши, если Украина захочет получить дальнобойные снаряды. Такое заявление сделал Дмитрий Медведев на встрече с журналистами.
"Этот санитарный пояс должен простираться на всю глубину, ну а как иначе-то?" – сказал зампред Совета безопасности РФ.
Ранее стало известно, что США подумывают передать Украине дальнобойные раккеты JASSM, хотя ранее от этого отказывались. Предположительно, они могут войти в новый пакет военной помощи Киеву осенью. Американские ракеты смогут достичь российских территорий, поскольку их дальность составляет более 300 км. Запускать снаряды можно с истребителей F-16.
В Латвии считают, что НАТО должно предоставить ВСУ необходимое дальнобойное оружие, а также снять все существующие ограничения ударов по территории России. Там утверждают, что только так страна сможет обеспечить свою защиту.
Атака стала очень болезненной для Киева