The Times: удар по Полтаве стал самым смертоносным за последнее время

Число погибших может доходить до 200 человек

Атака Полтавы стала самой смертоносной с момента начала конфликта между Россией и Украиной, сообщает The Times. По словам украинских чиновников, погиб 51 человек, а еще 200 получили ранения различной степени тяжести. Украинские Telegram-каналы, в свою очередь, заявляют, что в результате атаки скончалось порядка 190 солдат, а раненых может быть значительно больше.

"Полтава находится примерно в 100 милях от ближайшей линии фронта. Эта атака является одной из самых смертоносных на Украине с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году", – уазано в статье.

Владимир Зеленский сообщил, что удары пришлись учебному заведению и соседней больнице. Предположительно, российские войска били ракетами "Искандер". В советские времена институт в Полтаве являлся одним из крупнейших центров обучения связистов. В соцсетях произошедшее называют серьезной проблемой и потерей для ВСУ.

В Минобороны Украины утверждают, что время между сиренами воздушной тревоги и прибытием ракет было настолько коротким, что люди не успели добраться до бомбоубежищ.



В свете атаки украинский президент призвал западных партнеров поставить новые системы ПВО и ракеты для защиты Украины от российских снарядов. Также он потребовал передать новое дальнобойное оружие.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что атака на Полтаву стала "последним отвратительным актом агрессии в отвратительной и незаконной" спецоперации. Глава немецкомо МИД Анналена Бербок призвала привлечь Путина к ответственности за случившееся.