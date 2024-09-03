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Бойцы российской армии ударили по крупному украинскому военному институту связи, который находится в городе Полтава. Такой информацией поделился известный российский общественник Владимир Рогов.
Сообщается, что атакованное учебное заведение специализировалось на подготовке военных кадров по направлениям радиолокационных станций и радиоэлектронной борьбы. Прилет по вузу должен больно ударить по дееспособности бойцов незалежных войск.
"Прилет по Полтавскому военному институту связи", – сообщил общественник в социальных сетях.
Институт играл не последнюю роль в обеспечении киевского режима вояками, специализирующимися в важных областях, что сделало его стратегически значимой целью для нашей армии. Удар по этому объекту может существенно ослабить возможности противника в части разведки и противодействия.
Информация о масштабе разрушений и количестве пострадавших на данный момент уточняется.
К слову, ранее экс-аналитик ЦРУ сделал громкое заявление о прорыве ВСУ в конфликте.
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