Армия РФ нанесла удар по Полтавскому военному институту связи

Армия России нанесла удар по военному институту в Полтаве
Фото: www.unsplash.com
Вуз активно участвовал в подготовке новых кадров

Бойцы российской армии ударили по крупному украинскому военному институту связи, который находится в городе Полтава. Такой информацией поделился известный российский общественник Владимир Рогов.

Сообщается, что атакованное учебное заведение специализировалось на подготовке военных кадров по направлениям радиолокационных станций и радиоэлектронной борьбы. Прилет по вузу должен больно ударить по дееспособности бойцов незалежных войск.

"Прилет по Полтавскому военному институту связи", – сообщил общественник в социальных сетях.

Институт играл не последнюю роль в обеспечении киевского режима вояками, специализирующимися в важных областях, что сделало его стратегически значимой целью для нашей армии. Удар по этому объекту может существенно ослабить возможности противника в части разведки и противодействия.

Информация о масштабе разрушений и количестве пострадавших на данный момент уточняется.

К слову, ранее экс-аналитик ЦРУ сделал громкое заявление о прорыве ВСУ в конфликте.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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