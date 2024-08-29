CNN: Умеров и Ермак хотят уговорить США разрешить удары по России

Киев надеется, что это приведет к победе

Уже в эту пятницу советник Зеленского Андрей Ермак и украинский министр обороны Рустем Умеров намерены встретиться с высокопоставленными лицами в США. Украинские чиновники хотят договориться с американцами и убедить их разрешить удары по российской территории дальнобойными ракетами без ограничений, сообщает CNN.

"Они предоставят список приоритетных целей, без которых будет сложно изменить ход конфликта в пользу Украины", – заявляют украинские источники.

По данным СМИ, Умеров проведет встречу с американским коллегой Ллойдом Остином. С кем будет беседовать Ермак – неясно. До этого он встречался с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

В Киеве утверждают, что снятие ограничений на удары дальнобойным оружием поможет Украине достичь победы в конфликте с Россией. При этом в США не до конца разделяют такую точку зрения, указывая, что все потенциальные цели российская сторона давно переместила в зону недосягаемости для подобных снарядов.