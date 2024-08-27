Киев продолжает упрямиться и не хочет урегулировать конфликт

Украинский лидер Владимир Зеленский сделал громкое заявление по поводу дальнейшего развития конфликта между Москвой и Киевом. Политик сообщил, что у него есть некий "новый план войны с Россией". Более того, глава киевской администрации обозначил срок, когда планирует презентовать разработку западным спонсорам.



Так, глава Незалежной сообщил, что уже в сентябре собирается показать свой план войны с нашей страной американскому лидеру Джо Байдену. Политик также считает правильным передать этот документ кандидатам в руководители Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу и Камале Харрис.

По словам главы киевского режима, у него на руках уже есть так называемый "план победы Украины". Он отметил, что этот документ должен сыграть ключевую роль в дальнейших действиях страны на международной арене, а также в укреплении поддержки со стороны западных спонсоров.

Ожидается, что новый план будет подробно обсуждаться с американскими партнерами – как известно, именно они принимают все важнейшие решения по ситуации.

К слову, ранее офицер Вооруженных сил украинского государства сделал неожиданное заявление о российских новобранцах.