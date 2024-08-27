Солдат ВСУ заявил о бесспорном преимуществе России под Красноармейском

"Не с чем сравнить": в ВСУ признали неудобную правду о России
Фото: www.unsplash.com
Вояки в ужасе от происходящего

На территории Донбасса продолжаются ожесточенные бои. Украинский противник, несмотря на колоссальные потери в живой силе и технике, не прекращает упрямиться и затягивает конфликт. При этом несчастные вояки хорошо понимают, что дела их плохи. Так, неудобную истину о российской армии признали в рядах ВСУ.

Незалежный солдат Александр Солонько решил поделиться своим мнением по поводу текущей ситуации на поле боя в радиоэфире. Во время своего выступления вояка честно признал, что наша страна имеет значительное преимущество в живой силе под Красноармейском (украинское название – Покровск) в ДНР.

Солдат отметил, что российские силы продолжают уверенное продвижение на данном участке фронта, что создает серьезные трудности для незалежных бойцов. Он также выразил недовольство в адрес тех, кто призывает ВСУ остановить наступление Армии РФ, несмотря на объективные сложности.

"Колоссальное преимущество в живой силе, здесь даже не с чем сравнить, я не помню такого нигде", – пожаловался на горькую судьбу солдат ВСУ. 

По его словам, удерживать позиции в условиях такого превосходства крайне трудно, украинский противник продолжает нести огромные потери на Красноармейском направлении.

К слову, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о новом плане войны с Россией и обозначил срок.

Источник: Радио "НВ" ✓ Надежный источник
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