Минобороны Польши: в НАТО отказались уничтожать ракеты над Украиной

Предложение Зеленского к НАТО восприняли однозначно: этому не бывать
Владимир Зеленский. Кадр видео из соцсетей
Сторонников идеи украинского лидера не нашлось

Переговоры между Польшей и Украиной о возможном сбитии ракет в украинском небе закончились ничем. Варшава отказалась от исполнения этой инциативы, указав, что принимать такое решение в одиночку невозможно. Как позже объяснили польском Минобороны, вряд ли в НАТО когда-либо пойдут на такой шаг.

Глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш утверждает, что предложение Зеленского все члены альянса восприняли с "большим скептицизмом". Ни одно государство не готово принять подобное решение в одностороннем порядке.

"Я лично не видел в НАТО сторонников этой идеи", – заявил он.

При этом министр отметил, что понимает мотивы Зеленского, когда тот просит о чем-то подобном своих партнеров, поскольку политик, по его словам, "выполняет свою роль". Варшава, в свою очередь, намерена принимать только те решения, которые соответствуют национальным интересам страны, подытожил Косиняк-Камыш.

Ранее стало известно, что украинский лидер намерен осенью представить собственный план по победе Украине в конфликте с Россией.

Источник: PAP
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