Профессор Биддл: удары западным оружием вглубь России не помогут Украине

"Радикальные перемены": в США сделали громкое заявление об ударах вглубь России
Фото: www.unsplash.com
Ситуация остается крайне напряженной

На территории украинского государства продолжаются ожесточенные бои. Киевский режим настаивает на том, что для изменения ситуации ВСУ должны получить от западных спонсоров разрешение вглубь атаковать территории России. С громким заявлением по этому поводу выступили в США.

Профессор по международным отношениям и госвопросам Колумбийского университета Стивен Биддл высказал мнение о том, что даже если киевский режим получит добро на использование западного оружия для ударов вглубь России, это не принесет ожидаемого успеха Незалежной. В своей статье, опубликованной в западных СМИ, американский эксперт отметил, что такие атаки вряд ли изменят стратегическую ситуацию в пользу киевского режима.

По его словам, удары по российской территории могут вызвать лишь ограниченный эффект и не окажут значительного влияния на ход конфликта. Россия обладает ресурсами для минимизации последствий таких атак, а удары по ее территории могут привести к дальнейшей эскалации, но не к кардинальным изменениям на поле боя.

"Если Запад снимет свои ограничения на возможность ВСУ наносить удары вглубь Российской Федерации, то последствия вряд ли приведут к радикальным переменам в ходе конфликта", – поделился своим мнением аналитик.

Профессор также отметил, что западные союзники Украины могут опасаться разрешить такие действия, поскольку это может вызвать дальнейшее обострение отношений с Москвой и поставить под угрозу их собственную безопасность.

К слову, ранее украинский офицер сделал неожиданное заявление о российских новобранцах.

Источник: Foreign Affairs ✓ Надежный источник
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