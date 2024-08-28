Сакс заявил о продвижении Армии России в самом ядре конфликта в Донбассе

"Будут мертвы": Киев предупредили о катастрофе на поле боя
Фото: www.unsplash.com
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Всушникам приходится несладко

На полях проведения специальной военной операции по демилитаризации киевского режима продолжаются ожесточенные бои. Несмотря на серьезные провалы ВСУ, киевские режим упрямится и делает все для эскалации ситуации. Многие западные эксперты трезво оценивают происходящее. Так, в США предупредили Киев о грядущей катастрофе.

Американский экономист Джеффри Сакс заявил о значительных успехах российских войск на передовой в Донбассе. Аналитик подчеркнул, что нашим бойцам удается продвигаться в самом ядре зоны конфликта. Сакс обратил особое внимание на то, что ситуация на фронте складывается не в пользу Украины, а это значит, что незалежные и дальше будут нести тяжелые потери в живой силе – "мясные штурмы" стали обыденностью для украинских вояк.

Экономист подчеркнул, что исход ситуации может определиться в ближайшее время, и, по его оценке, Украина не сможет долго удерживать свои позиции на данном участке фронта.

"В конце концов все те украинцы, которые вошли туда, будут мертвы или отступят, это не займет много времени", – заявил аналитик.

Сакс отметил, что серьезные ресурсы армии Незалежной были переброшены под Курск, что не имело особого смысла, однако катастрофически подорвало позиции ВСУ в Донбассе.

К слову, ранее в США сделали громкое заявление об ударах вглубь России.

Источник: YouTube-канал Judging Freedom ✓ Надежный источник
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