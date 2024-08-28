SHOT: ВС РФ могли уничтожить F-16 при ударе по Хмельницкой области

ВС РФ разнесли первый украинский истребитель F-16
Фото: Paul Friel / wikimedia.org
Официального подтверждения сведений пока нет

Источники сообщают, что российские войска уничтожили первый отправленный Западом на Украину истребитель F-16. По неподтвержденной информации, это произошло при ударе по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области.

Как передает SHOT, после первого удара несколько истребителей, базирующихся в регионе, поднялись в небо и кружили неподалеку в течение пары часов. После приземления ВС РФ нанесли по аэродрому второй удар, в результате которого могли подбить один из F-16. 

"Информация сейчас пока что проверяется, требуется уточнить еще несколько моментов до официальных заявлений", – заявили информаторы, близкие к Минобороны РФ.

Известно, что Киев получил ограниченное число западных истребителей, поскольку среди военных не хватает квалифицированного персонала для управления воздушным судном. Первые поставки пришлись на 31 июля. Недавно президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что F-16 уже используются в боевых действиях.

Источник: SHOT

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