Войска уже стягивают к пункту назначения

Координатор пророссийского сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев утверждает, что не согласен с мнением, будто бы решающая битва в украинском конфликте произойдет под Курском или в Донбассе. По его словам, последний бой состоится в Одессе, и приготовления уже идут.

Военный отметил, что украинцы постоянно занимаются переброской западной техники в город по железной дороге. Пока он не может точно сказать, отправляют ли туда живую силу, однако вероятнее всего, она будет сосредоточена в городе Констанца.

По словам Лебедева, значительная часть подразделений будет состоять из иностранных наемников. И руководить артиллерийскими установками тоже поручат иностранцам, когда украинцам отведут роль вспомогательного персонала.

"Запад не собирается проигрывать, даже если украинцев не останется", – пишет он.

При этом координатор указал, что пока говорить о скором наступлении решающей битвы не приходится, поскольку западные страны сделают все возможное, чтобы отодвинуть ее как можно дальше.

Ранее стало известно, что Украина предлагает начать мирные переговоры с Россией в формате черноморской инициативы. После отказа российской стороны общаться напрямую, Киев считает, что урегулирование конфликта через посредников станет лучшим вариантом.