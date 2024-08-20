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Координатор пророссийского сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев утверждает, что не согласен с мнением, будто бы решающая битва в украинском конфликте произойдет под Курском или в Донбассе. По его словам, последний бой состоится в Одессе, и приготовления уже идут.
Военный отметил, что украинцы постоянно занимаются переброской западной техники в город по железной дороге. Пока он не может точно сказать, отправляют ли туда живую силу, однако вероятнее всего, она будет сосредоточена в городе Констанца.
По словам Лебедева, значительная часть подразделений будет состоять из иностранных наемников. И руководить артиллерийскими установками тоже поручат иностранцам, когда украинцам отведут роль вспомогательного персонала.
"Запад не собирается проигрывать, даже если украинцев не останется", – пишет он.
При этом координатор указал, что пока говорить о скором наступлении решающей битвы не приходится, поскольку западные страны сделают все возможное, чтобы отодвинуть ее как можно дальше.
Ранее стало известно, что Украина предлагает начать мирные переговоры с Россией в формате черноморской инициативы. После отказа российской стороны общаться напрямую, Киев считает, что урегулирование конфликта через посредников станет лучшим вариантом.
Украинцы хотят перебросить подкрепления